لمواجهة انتشار الطلاق.. «الخثلان» يوضح حدود تدخل الأهل في الصلح بين الزوجين

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الطلاق أوْلته الشريعة الإسلامية عناية كبيرة، حتى إن سورة من سور القرآن الكريم حملت اسم سورة الطلاق.

سر تكرار الأمر بالتقوى في سورة الطلاق

وأوضح في مقطع فيديو متداول على منصة «يوتيوب»، أن الذي يقرأ سورة الطلاق يجد أن الله تعالى كرر الأمر بالتقوى فيها عدة مرات، وذلك مع قصر هذه السورة التي تتجاوز صفحتين من كتاب الله، ومع ذلك الأمر بالتقوى والحث عليها وبيان ثمرتها تكرر في هذه السورة.

وأضاف الأمر بالتقوى تكرر في سورة الطلاق، حتى يحرص كل من الزوج والزوجة على تقوى الله عز وجل، لأنه مع وجود الخلافات الشديدة بين الزوجين تغيب عنهم هذه المعاني فيحصل بغي وتعدي وتشويه للسمعة وكلام بذيء، فعلى المسلم أن يتقى الله عز وجل.

الطلاق في الإسلام لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة

وأكد أن الطلاق في الشريعة الإسلامية لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، وأن الله تعالى عندما ذكر النشوز عند المرأة ذكر مراحل للعلاج قبل الطلاق، وهي أربعة مراحل:

المرحلة الأولى: « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن».

المرحلة الثانية: « واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ».

المرحلة الثالثة: « وَاضْرِبُوهُنَّ»، ضربًا غير مبرحًا.

المرحلة الرابعة: «التدخل الخارجي»، من أهل الزوج والزوجة وهذا لا يكون إلا في المرحلة الرابعة، وعندما تُستنفد جميع وسائل العلاج.

حدود تدخل الأهل في الصلح بين الزوجين

ولفت إلى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار لحل هذا الخلاف، فإذا استنفدت جميع الحلول فهنا يأتي التدخل الخارجي، وذلك لقول الله تعالى: « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها»، وهذا عند الضرورة لأن تدخل أهل الزوجين في كل خلاف يشعل الموقف ويزيد من المشاكل.

وأشار إلى أن تدخل أهل الزوجين لابد أن يكون للإصلاح، وألا يكون إلا عند الضرورة، حيث ينظران لهذا الخلاف وبواعثه ويحاولان التوفيق بينهما، فإذا استنفدت هذه المرحلة حينئذ يكون الطلاق خيرًا من الإمساك.

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