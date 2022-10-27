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بارقة أمل جديدة لمرضى أحد أكثر السرطانات شيوعًا

بارقة أمل جديدة لمرضى أحد أكثر السرطانات شيوعًا

بارقة أمل جديدة لمرضى أحد أكثر السرطانات شيوعًا
٠٨:٥١:٥٣ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف باحثون أن الأخطبوط الأسترالي الأصلي يمكن أن يحمل مفتاح محاربة أحد أخطر أشكال سرطان الجلد.

وكشفت دراسة أن مركبا في سم الأخطبوط كورنا المعروف أيضا بأسم الأخطبوط الرملي الجنوبي يمكن أن يبطئ نمو السرطان بشكل كبير.

ووجد الباحثون أيضًا أن السم يمكن أن يساعد في مكافحة مقاومة الأدوية لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد المتحور، والذي يمثل حوالي نصف جميع حالات سرطان الجلد.

استخلاص مركبات السم من كائنات بحرية مختلفة

وقالت الباحثة ماريا إيكونوموبولو: “نظرنا إلى مركبات السم المشتقة من كائنات بحرية مختلفة ولكن على وجه التحديد برز الببتيد (وهو سلسلة أحماض أمينية) من الأخطبوط الرملي الجنوبي الأسترالي لقدرته على استهداف خلايا سرطان الجلد المتحورة بأمان وفعالية في النماذج قبل السريرية”.

وتوفر النتائج الأساس لعلاج عالي الاستهداف وأقل سمية ضد السرطان .

ويسعى الباحثون للتحقق مما إذا كان المركب لديه إمكانات ضد سرطانات أخرى، بما في ذلك سرطان البروستاتا والقولون.

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الكلمات الدلالية:
الأخطبوط السرطان سرطان الجلد علاج سرطان الجلد

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