تصيب مولودًا من بين كل 1000 في المملكة.. 17 مرضًا وراثيًا يهدد طفلك

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كشف مسؤول طبي عن إصابة مولود من بين كل 1000، في المملكة، بأحد الأمراض المشمولة ضمن البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وعددها 17 مرضًا.

وأرجع رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد الدوسري، السبب في ذلك إلى زواج الأقارب، وانخفاض وعي المجتمع بالأمراض الوراثية.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة الذي تنظمه «الولادة والأطفال» بالدمام، وفق ما نقلته صحيفة “اليوم”.

وأوضح الدوسري أن عدد الفحوصات، خلال 2022م، بلغ 5328، بينما أجرى المستشفى، والمنشآت الطرفية التابعة له، خلال 17 عامًا، وحتى شهر سبتمبر الماضي، 121.896 فحصًا، وتبين من خلالها إصابة 228 مولودًا بتلك الأمراض، ما يعادل حالة إصابة واحدة من بين 550 طفلاً.

أشهر الأمراض

وعن أشهر هذه الأمراض الوراثية، قالت استشاري أمراض وراثية استقلابية د. زينب الحميدي، إن أكثر الأمراض الموجبة التي تم رصدها لعام 2022م في المنطقة الشرقية هي تكسير هضم البروتين.

وأضافت أن زواج الأقارب هو المسبب الرئيس للأمراض الوراثية، ولمنع تكرار المرض مستقبلاً لا بد من فحص النطفة للتأكد من سلامة الجنين.

وتابعت أن من أشهر الأمراض أيضًا هضم البروتين، وهو عبارة عن طفرة وراثية تظهر في التحليل بشكل سلبي، وظهور تحاليل سليمة لا يعني أن الطفل خال من الأمراض.

كيفية الفحص

ومن بين تلك الأمراض أيضًا، وفق الحميدي، ضمور العضلات؛ وهو عدم قدرة الطفل على الحركة بشكل سليم، وينتقل من الأم والأب أو أحدهما، وله أعراض مختلفة مثل تأخر القدرات العقلية، وتورم عضلة الساق الخلفية للطفل.

وقالت فني التمريض مسؤول قسم الفحص المبكر، أماني المصطفى، إن آلية الفحص المبكر لحديثي الولادة، تكون عن طريق أخذ قطرات دم من كعب المولود بعد 24 – 72 ساعة من الولادة.

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