«ارتدوا الملابس الشتوية ».. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من البرودة والعقارب ليلًا

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع ستكون الأجواء – بمشيئة الله – حارة نسبيًا على معظم مناطق المملكة والخليج نهارًا، عدا المنطقة الشمالية والمرتفعات الجبلية، تكون معتدلة نهارًا ومن معتدلة ليلاً إلى باردة فجرًا على معظم المناطق.

على سكان هذه المناطق ارتداء الشتوي

وطالب سكان المناطق الشمالية والوسطى وشرق الغربية وغرب الشرقية بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، خاصة في الأماكن المفتوحة من منتصف الليل وحتى الصباح.

الحيات والعقارب لازالت تسعى ليلاً

وحذر الحصيني سكان هذه المناطق، بأن يحصنوا أنفسهم وأهليهم بالأوراد الشرعية، مؤكدًا أن الحيات والعقارب لازالت تسعى ليلاً في مثل هذه الأجواء.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه توقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من المنطقة الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية وشمال المنطقة الوسطى.

سماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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