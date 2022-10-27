في هذه الحالة.. روسيا تهدد باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

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أعلنت السلطات الروسية، أنها تهدد باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية إن استُخدمت في حرب أوكرانيا.

الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافًا مشروعة

وأوضح نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي بالخارجية الروسية، أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافًا مشروعة حال استخدامها في الصراع بشأن أوكرانيا، حسب «العربية».

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لابد من التركيز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا، وهو استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك المكونات التجارية، في الصراعات المسلحة.

أنشطة الفضاء السلمية معرضة لمخاطر حقيقية

وأشار إلى أنه نتيجة لأعمال الغرب، فإن البنية التحتية شبه المدنية، قد تصبح هدفًا مشروعًا لضربها، وأن استقرار أنشطة الفضاء السلمية، بالإضافة إلى العديد من العمليات الاجتماعية والاقتصادية على الأرض، معرضة لمخاطر غير مبررة.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها ستطلق منصة لرصد الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية في أوكرانيا عبر الأقمار الاصطناعية.

أمريكا تحذر الروس من عواقب استخدام النووي

وذكرت «بلومبرج»، أن وزير الخارجية الأمريكي جدد تحذير روسيا من عواقب استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.

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