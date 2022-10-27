خدمة اليوم.. 10 خطوات للاستعلام عن نتائج درجات الطلاب

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن نتائج درجات الطلاب، حيث أوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكن أولياء الأمور والطلاب من عرض تقييم الطلاب لجميع الفترات خلال الفصل الدراسي، من خلال هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل دخولك إلى نظام نور.

2 – اختر رابط «الطلاب».

3 – حدد الطالب الذي تريد الاطلاع على تقييمه.

4 – اضغط على «خيارات».

5 – اختر «التقارير».

6 – اختر «تقارير الدرجات».

7 – اختر التقرير المطلوب.

8 – حدد الخيارات المطلوبة.

9 – اضغط على أيقونة «ابحث».

10 – اطبع التقرير.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114415555 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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