مستثمرون يحذرون من استغلال وثيقة العمل الحر في التستر التجاري

تواصل – فريق التحرير:

قال مستثمرون إن هناك إمكانية لعودة التستر التجاري عبر استغلال وثيقة العمل الحر بتمكين عمالة أجنبية من العمل وفق الوظيفة.

وأشاروا – خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، مع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التوطين ماجد الضحوي – إلى أن عدم متابعة من يحصل على الوثيقة والوثائق التي يتم الحصول عليها، يجعل من السهل على البعض استغلالها في أعمال تستر بقصد الكسب السريع.

الوثيقة تتم على أساس العمل الفردي

ولفتوا إلى أنه من المفروض أن وثيقة العمل الحر تتم على أساس العمل الفردي، ولكن الأمر لا يتم الالتزام به، حيث يتصرف بعض من يحصل على الوثيقة وكأنه مالك لسجل تجاري.

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