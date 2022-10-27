«الأرصاد» يتوقع سماءً غائمة جزئيًا على معظم المناطق مع تساقط أمطار رعدية

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وتابع أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

تكون الضباب خلال ساعات الصباح

وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 – 36 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 – 40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 20 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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