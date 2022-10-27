خبيرة تغذية: احذروا هذه الأنواع من الأجبان

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حذرت يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، من تناول الجبن المطبوخ، فيما نصحت بتناول أنواع أخرى في فترة الصباح.

وقالت إن جميع أنواع الجبن صحية إذا تم تصنيعها بشكل صحيح، ولكن من الأفضل عدم تناول الجبن المطبوخ، لأنه غالبا ما يكون منخفض الجودة.

فوائد الأجبان

وأضافت أن أي نوع من الجبن مصنوع بتكنولوجيا صحيحة يعتبر مفيدًا للصحة لأنه يحتوي على بروتين ودهون مفيدة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وفي الوقت نفسه، نصحت باختيار الأنواع التقليدية والصلبة والجديدة والموجودة في محلول ملحي.

وأوضحت أن الجبن من منتجات الألبان، يحصل عليها من الحليب وإنزيم تخثر الحليب، وجميع أنواع الجبنة لا تحتوي على اللاكتوز، لأنه أثناء المعالجة الحرارية يفقد الحليب السكر الموجود في تركيبه، أي أن الجبن يحتوي على بروتين ودهن الحليب فقط.

وتابعت أن أي جبن مصنوع وفقًا للتكنولوجيا الصحيحة، بما في ذلك من دون استخدام الزيوت النباتية، هو بالتأكيد مفيد للصحة؛ لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، الذي يمتصه الجسم بسهولة وسرعة.

ووفق خبيرة التغذية، فإن وجود الدهون في الجبن يحسن المناعة وله تأثير إيجابي في الجهاز العصبي.

ونصحت الخبيرة الروسية بتناول الجبن المملح في الصباح وفترة ما قبل الظهر فقط.

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