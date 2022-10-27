المجلس التنسيقي يناقش تطوير المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين

تواصل – فريق التحرير:

عقد المجلس التنسيقي لوكالة الشؤون العلمية والأكاديمية بالمسجد الحرام ونظيرتها بالمسجد النبوي الشريف، أول اجتماعًا له، أمس الأربعاء، بمكتبة المعهد ، برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية بالمسجد الحرام رئيس المجلس التنسيقي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، ونائبه الدكتور عمر عامر الخرماني، وأعضاء المجلس الدكتور سلمان جود الله السلمي والدكتور حسن احمد بالبيد والشيخ صالح السلمي والشيخ عبدالعزيز الجابري والأستاذ عمر باشرف سكرتير المجلس.

اقرأ أيضا:

تدشين مبادرة مشروع الغطاء النباتي بساحات المسجد الحرام (صور)

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز ما سيتم العمل به خلال هذا العام، ووضع التوصيات لكل ما سيرتقي بالكليتين والمعهدين إلى ذروة التطوير للمنظومة التعليمية، والتأكيد على توحيد الإجراءات المتبعة بين الوكالتين.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في العناية بالمنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين والسعي إلى كل ما من شأنه خدمة طلاب العلم.

اقرأ أيضا:

لتسهيل الطواف والسعي.. وسائل نقل كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام