توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وتتمثل الحالة الجوية في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر على مكة المكرمة حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم الخميس، بينما تسمر حتى الساعة الـ 8 على جازان، بمشية الله.

يذكر أن منطقة حائل، شهدت مساء أمس الأربعاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل، وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر, سالت على أثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

كما هطلت مساء أمس الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وضواحيها، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاءَ البلاد.