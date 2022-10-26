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عاجل.. استئناف العمل في رحلات قطار الحرمين وتعويض الركاب
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عاجل.. استئناف العمل في رحلات قطار الحرمين وتعويض الركاب

عاجل.. استئناف العمل في رحلات قطار الحرمين وتعويض الركاب

عاجل.. استئناف العمل في رحلات قطار الحرمين وتعويض الركاب
٠٢:٢٠:٤٣ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عادت رحلات قطار الحرمين لوضعها الطبيعي، بعد تأثرها بعطل فني في نظام الاتصال، حيث أعلنت الشركة أنه سيتم تعويض الركاب الذين تأثرت رحلاتهم.

توقف دام لـ6 ساعات

وكانت رحلات قطار الحرمين، توقفت لمدة 6 ساعات، منذ عصر أمس الأربعاء، في جميع محطات قطار الحرمين، في العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وكذلك في جدة.

وعقب توقف الرحلات ظل عدد من الركاب موجودين دخل محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

فيما كانت آخر رحلة مجدولة لمحطة العاصمة المقدسة في تمام الساعة 9 مساء، لذلك لم تتم عودة الرحلات حتى نهاية العمل، حسب “الإخبارية”.

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الشركة تتعهد بالتعويض

وقدمت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني، المشغل لقطار الحرمين، اعتذارها، لجميع للركاب الذين تأثرت رحلاتهم بسبب عطل فنّي في نظام الاتصال، أدى إلى حجب التواصل بين القطارات ومركز التحكم، والذي تم معالجته و عودة الرحلات لوضعها الطبيعي.

وذكرت الشركة، عبر حساب خدمة العملاء الرسمي على “تويتر” أنه سيتم تعويض الركاب الذين تأثرت رحلاتهم وفق الإجراءات المتبعة.

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