وفاة 4 مراهقين أمريكيين بسبب تحد قديم على تيك توك

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تحطمت سيارة من نوع “كيا” كانت تقل 6 مراهقين أمريكيين، مدينة بوفالو بنيويورك، الإثنين الماضي، مما تسبب في وفاة 4 منهم.

سرقوا السيارة ضمن تحدي “تيك توك”

وأشارت تحقيقات الشرطة الأمريكية إلى أن المراهقين سرقوا سيارة “كيا”، ضمن مشاركتهم في التحدي المنتشر على “تيك توك” منذ الصيف، حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتسببت مشاركة المراهين الستة في التحدي الرائج عبر تيك توك في مقتل أربعة منهم، بعد أن سرقوا السيارة وقادوها بسرعة جنونية.

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زيادة معدلات سرقة السيارات

أفادت شرطة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا الأمريكية، في وقت سابق، أن أكثر من ثلث سرقات السيارات منذ منتصف يوليو مرتبطة بتحدٍ ظهر عبر “TikTok”.

ولم يختلف الحال كثيرًا في لوس أنجلوس، فقال مسؤولون هناك إن الترند أدى إلى زيادة بنسبة 85% في السرقة لسيارات “كيا” و”هيونداي” مقارنة بالعام الماضي.

أما في شيكاجو، فقال رئيس شرطة المقاطعة، كوك توم دارت: “في ولايتنا القضائية وحدها ارتفعت السرقات بأكثر من 800% في الشهر الماضي، ولا نرى نهاية في الأفق”.