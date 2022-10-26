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وظائف لدى شركة البحر الأحمر للتطوير بعدة تخصصات.. إليكم رابط التقديم

وظائف لدى شركة البحر الأحمر للتطوير بعدة تخصصات.. إليكم رابط التقديم

وظائف لدى شركة البحر الأحمر للتطوير بعدة تخصصات.. إليكم رابط التقديم
٠٢:٣١:٢٠ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير عمليات التنقل الأرضي.
  • مساعد مدير عمليات التنقل البحري.
  • مساعد عمليات النقل الجوي.
  • كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.
  • مدير معماري داخلي مشارك.
  • مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.
  • أخصائي الإنتقال التشغيلي.

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  • مدير الإنشاءات.
  • مساعد المدير التجاري.
  • أخصائي أول مساح كميات.
  • مدير الموارد البشرية.
  • مدير تجاري أول.
  • كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.
  • محاسب مشروع أول.
  • أخصائي أول مساح الكميات.
  • مساعد تنفيذي.
  • مدير تجاري أول.
  • منسق مراقبة الوثائق.
  • مدير مشروع التنقل الأول.
  • المدير التجاري.
  • وغيرها…

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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