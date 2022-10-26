حيلة ماكرة.. خادمة تشرع في قتل رضيعة والنيابة الكويتية تتخذ هذا القرار

تواصل – فريق التحرير:

ألقت السلطات الكويتية القبض على عاملة آسيوية، بتهمة الشروع في قتل طفلة رضيعة، عمرها 3 أشهر، بوضع مسحوق التنظيف في أدويتها.

النيابة تحقق في الواقعة

وذكرت النيابة الكويتية، في بيان، أمس الأربعاء، أن بلاغا من مخفر شرطة العدان يفيد قيام عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية بوضع مسحوق تنظيف في الأدوية الخاصة بطفلة مخدوميها التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

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إرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي

باشرت النيابة إجراءات التحقيق بسؤال والدي الطفلة، فيما تم طلب تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بإرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل.

وقامت النيابة باستجواب المتهمة عن تهمة الشروع بقتل الطفلة، حيث أصدرت قراراً بحجزها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية.