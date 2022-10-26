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فتح باب التقديم في «معسكر سواهر».. الرابط والشروط
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فتح باب التقديم في «معسكر سواهر».. الرابط والشروط

فتح باب التقديم في «معسكر سواهر».. الرابط والشروط

فتح باب التقديم في «معسكر سواهر».. الرابط والشروط
٠١:١٧:٤٧ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر أكاديميتها (أكاديمية سدايا) بالتعاون مع معسكر طويق بدء التقديم في المسار الأول من (معسكر سواهر)، يساهم في تعزيز القدرات الوطنية وبناء كوادر شابة متخصصة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يحمل المتقدم درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التقنية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الالتزام بالحضور طوال فترة إقامة المعسكر من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصراً.

أهداف المعسكر:

يهدف المعسكر في أولى مساراته إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية، حيث يمنح المعسكر المتدربين فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، وذلك عبر توفير محتوى تدريبي مُكثف تم تطويره من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.

المخرجات المستهدفة من المعسكر:

بعد إتمام المعسكر سيمتلك المتدرب القدرة على تنمية مهاراته الفنية والتقنية في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية وذلك عبر:

إكساب المتدرب القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة.

تمكين المتدرب من تحديد الآليات الملائمة للإرسال والربط الشبكي، وإكسابه القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بها.

إكساب المتدرب المهارات اللازمة لتخطيط المواقع وتحديد أماكن وضع الكاميرات الذكية باستخدام برامج الرسم الهندسي.

تمكين المتدرب من إعداد الرسومات والتصاميم الفنية المتعلقة بالشبكات ومصادر الطاقة، إضافة إلى إعداد المخططات المدنية اللازمة لتركيب الكاميرات الذكية.

تأهيل المتدرب وتنمية مهاراته الفنية اللازمة لتركيب وربط الكاميرات الذكية في المواقع.

موعد إقامة معسكر سواهر:

معسكر حضوري مدته أربعة أسابيع، من يوم الأحد 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م إلى يوم الخميس 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

موعد التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني وذلك بدءاً من تاريخ 26 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

طريقة التقديم – (اضغط هنا).

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السعودية فتح التقديم كاميرات المراقبة معسكر سواهر

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