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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الخميس
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة اليوم الخميس
٠١:٣٦:٥٥ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 2 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 27 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:26 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:23 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 2 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:05

المدينة – 5:07

الرياض – 4:39

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:38

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:22

المدينة – 3:20

الرياض – 2:52

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:48

المدينة – 5:46

الرياض – 5:17

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:18

المدينة –  7:16

الرياض – 6:47

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