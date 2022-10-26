مكة المكرمة تتصدر مستشفيات المملكة.. استقبال 13 ألف مصابًا في المشاجرات

تواصل- فريق التحرير:

استقبلت المستشفيات في جميع أنحاء المملكة، ما يقرب من 13 ألف مصاب جراء المشاجرات في عام 2021.

وفي تقرير بالأرقام نشرته صحيفة الوطن، فقد تم نقل 12.751 حالة إلى المستشفيات عبر مراكز وسيارات الهلال الأحمر بسبب المشاجرات.

فيما جرى نقل 458.449 حالة إسعافية بين إصابات بالأمراض والحوادث والسقوط إلى مستشفيات المناطق، في وقت ارتفعت عدد الحالات المنقولة إلى 82%، وتصدر نقل المصابين بالأمراض الحالات الإسعافية المنقولة بــ342.818 حالة منقولة للمستشفيات.

ترتيب المناطق وفقًا لأكثر الإصابات:

1- منطقة مكة المكرمة، تصدرت في نقل وإسعاف المرضى والمصابين نظير الأنواع المتسببة إلى المستشفيات بــ130.593 حالة منقولة.

2- الرياض بــ113.204 حالة إسعافية منقولة.

3- الشرقية بــ52.092 حالة منقولة.

4- المدينة المنورة بــ35.443 حالة منقولة.

5- عسير بــ33.577 حالة منقولة.

6- القصيم بـ23.188 حالة منقولة.

7- جازان بـ16.447 حالة منقولة.

اقرأ أيضًا:

القبض على 5 مقيمين لمشاجرة بينهم في إحدى الطرق العامة بالرياض

المناطق الأقل

1- منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق حالات إسعافية منقولة للمستشفيات بـ5338 حالة منقولة.

2- نجران بـ6490.

3- الجوف بـ7890.

4- الباحة بـ7902.

5- حائل بـ12.271.

6- تبوك بـ14.014 حالة.

اقرأ أيضًا:

مشاجرة عنيفة بين 10 مقيمين.. وشرطة حفر الباطن تتدخل