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أسعار الذهب تحلّق قرب أعلى مستوى منذ أسبوعين

أسعار الذهب تحلّق قرب أعلى مستوى منذ أسبوعين

أسعار الذهب تحلّق قرب أعلى مستوى منذ أسبوعين
١٢:٥٦:١٤ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حلّقت أسعار الذهب، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وينظر مراقبون إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، المقرر إعلانها اليوم الخميس، وبعدها بيانات التضخم الأساسي الأمريكي، غدا الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح لمسار رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

أسعار الذهب الآن

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.8% إلى 1665.09 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 من أكتوبر الجاري.

فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% أيضا عند التسوية إلى 1669.20 دولار للأوقية، حسب “Investing”.

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الدولار يخسر وسندات الخزانة تتراجع

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع؛ ومن المنتظر الإعلان عن قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر المقل.

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