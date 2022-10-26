أسعار الذهب تحلّق قرب أعلى مستوى منذ أسبوعين

تواصل – فريق التحرير:

حلّقت أسعار الذهب، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتراجع وعائدات

وينظر مراقبون إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، المقرر إعلانها اليوم الخميس، وبعدها بيانات التضخم الأساسي الأمريكي، غدا الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح لمسار رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

أسعار الذهب الآن

ارتفع 0.8% إلى 1665.09 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 من أكتوبر الجاري.

فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% أيضا عند التسوية إلى 1669.20 دولار للأوقية، حسب “Investing”.

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 176 ريالاً

الدولار يخسر وسندات الخزانة تتراجع

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع؛ ومن المنتظر الإعلان عن قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في نوفمبر المقل.