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شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل
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شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل

شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل

شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل
١٢:١٦:٢٧ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب منطقة حائل.

وأظهر المقطع، تدفق مياه السيول بأحياء جنوب منطقة حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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أمطار أمطار حائل أمطار غزيرة السيول سيول حائل

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