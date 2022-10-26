الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر
برئاسة وزير الطاقة.. انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة
قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق
شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل
بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران
من كاميرا المراقبة.. أول فيديو للحظة الهجوم على مرقد شيعي في إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر

«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر

«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر
١٢:٢٣:٣٢ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية تختص في بيع الأغذية، والبائع المسؤول مقيم من جنسية ميانمارية، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر حيازة وعرض وبيع نحو 600 منتج غذائي مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية (خضروات وأسماك وعصائر وحلويات).

حكم قضائي منشور

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

اقرأ أيضا:

«التجارة» تشهِّر بمنشأة ومقيم سوداني لبيعهما منتجات استهلاكية مغشوشة

عقوبة الغش التجاري

وأكدت وزارة التجارة على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وحثت الوزارة، عموم المستهلكين، على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 .

الكلمات الدلالية:
التجارة تشهر منتجات مجهولة المصدر منتجات مغشوشة وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
تسليم خيام مطورة بنسبة 80% للحجاج العرب قبل 1 ذي الحجة

تسليم خيام مطورة بنسبة 80% للحجاج العرب قبل 1 ذي الحجة

٠١:٢٧ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
غدا.. «قياس» يعقد اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية العامة

غدا.. «قياس» يعقد اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية العامة

١٢:٠٨ ص، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
هجوم سيبراني يدعم الاحتجاجات التي امتدت لأكثر من 88 مدينة إيرانية

هجوم سيبراني يدعم الاحتجاجات التي امتدت لأكثر من 88 مدينة إيرانية

٠٨:٠٥ م، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
«الإنذار المبكر» ينبّه: سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على الرياض

«الإنذار المبكر» ينبّه: سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على الرياض

١١:٥٦ م، السبت، ٠١ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *