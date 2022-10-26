«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية تختص في بيع الأغذية، والبائع المسؤول مقيم من جنسية ميانمارية، بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر حيازة وعرض وبيع نحو 600 منتج غذائي مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية (خضروات وأسماك وعصائر وحلويات).

حكم قضائي منشور

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

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عقوبة الغش التجاري

وأكدت وزارة التجارة على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وحثت الوزارة، عموم المستهلكين، على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 .