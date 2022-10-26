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قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق
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قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق

قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق

قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق
١٢:١٧:٢٤ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن قراصنة روس من شن هجوم إلكتروني على موقع الكنيست بدولة الاحتلال، حيث نجحوا في السيطرة عليه لدقائق.

وذكرت القناة “12” العبرية أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم قراصنة روس موقع الكنيست الإلكتروني، وتمكنوا من تعطيله لبضع دقائق، قبل أن يعود للعمل.

وقالت القناة العبرية إن “أجهزة التحكم في الكنيست تمكنت من تحديد موقع الهجوم والسيطرة عليه بسرعة وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد وقت قصير”.

وأوضحت القناة العبرية أن “الجهة المسؤولة التي تقف وراء الهجوم مجموعة قراصنة روسية مرتبطة بالاستخبارات الروسية”.

ووفق القناة، “كتبت المجموعة الروسية أنهم اختاروا هذا الهدف انتقاماً لموقف دولة الاحتلال فيما يتعلق بأوكرانيا”.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال الكنيست قراصنة روس هجوم الكتروني

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