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بالفيديو.. أول ظهور للملياردير إيلون ماسك داخل شركة تويتر

بالفيديو.. أول ظهور للملياردير إيلون ماسك داخل شركة تويتر

بالفيديو.. أول ظهور للملياردير إيلون ماسك داخل شركة تويتر
١١:٤٩:٣٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في فيديو قصير، داخل مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو ، وهو يحمل بيده “حوضا” من ذلك النوع المستخدم لغسل الأيدي وغيرها.

مايك يمازح متابعه عبر تويتر

وشارك الملياردير الأمريكي الشهير، مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وحاز الفيديو على مشاهدات تجاوزت 4 ملايين.

وبدا ماسك، البالغ من العمر 51 عاما، متبسما، وهو يمشي برشاقة، حاملا الحوض الثقيل، وكتب، مازحا، عبر تغريدة مرفقة بالفيديو: “دخول مكتب تويتر الرئيسي.. دعنا نضع هذا الحوض هنا”.

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ويتعهد بإنهاء صفقة الشراء

وتعهد ماسك، في وقت سابق اليوم، بإتمام صفقة الاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعة المقبل خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من المصرفيين الذين يساعدونه في تمويل الصفقة.

وقالت مصادر إن البنوك التي ستقدم قروضا بقيمة 13 مليار دولار لتمويل الصفقة انتهت من وضع اتفاق قرض جماعي وتقوم حاليا بتوقيع المستندات الخاصة به، وفقا لـ”بلومبيرج للأنباء”.

 

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