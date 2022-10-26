الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
 وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة أم القرى.. التقديم خلال أيام
«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر
برئاسة وزير الطاقة.. انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة
قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق
شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل
بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من كاميرا المراقبة.. أول فيديو للحظة الهجوم على مرقد شيعي في إيران

من كاميرا المراقبة.. أول فيديو للحظة الهجوم على مرقد شيعي في إيران

من كاميرا المراقبة.. أول فيديو للحظة الهجوم على مرقد شيعي في إيران
١١:٥١:٥١ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نشر مغردون ووسائل إعلام إيرانية فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل مرقد شيعي، شهد هجومًا مسلحًا الأربعاء، أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

وظهر في الفيديو شاب يحمل سلاحًا رشاشًا ويقوم بإطلاق النار، حيث أطلق أول طلقة ثم تعطل السلاح فقام باستخراج خزنة الرصاص وإعادتها مرة أخرى قبل أن يقوم باقتحام المكان وإطلاق الرصاص على المتواجدين.

وكانت مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، شهدت مساء اليوم الأربعاء، هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 40 آخرين، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن الهجوم المسلح في شيراز نفذه 3 مسلحين تم اعتقال 2 منهم.

وأشارت وكالة فارس، إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، وباشرت الجهات المختصة التحقيق.

فيما نشرت حسابات على مواقع التواصل منسوبة لتنظيم داعش ، بيانًا تبنّت فيه الهجوم على المرقد الشيعي.

اقرأ أيضا:

رويترز: انقطاع الإنترنت في مدن إيرانية والأمن يطلق الرصاص على المتظاهرين

الكلمات الدلالية:
داعش كاميرا مراقبة مرقد شيعي هجوم مسلح

مواد ذات صلة

المزيد
الحقباني: نسعى لتجاوز تحديات استقدام العمالة المنزلية

الحقباني: نسعى لتجاوز تحديات استقدام العمالة المنزلية

١٠:٣٦ م، الأربعاء، ٠٦ مايو ٢٠١٥
الفضائح الأخلاقية لكبار القادة تلاحق الجيش الأمريكي

الفضائح الأخلاقية لكبار القادة تلاحق الجيش الأمريكي

٠٣:٠٨ م، الأثنين، ٢٢ يونيو ٢٠١٥
توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

١٠:٢٨ ص، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧
«جسر الملك حمد».. ينطلق من الدمام وصولاً إلى البديع في البحرين بطول 25 كم (فيديو)

«جسر الملك حمد».. ينطلق من الدمام وصولاً إلى البديع في البحرين بطول 25 كم (فيديو)

١١:٠٢ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *