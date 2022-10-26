من كاميرا المراقبة.. أول فيديو للحظة الهجوم على مرقد شيعي في إيران

تواصل- فريق التحرير:

نشر مغردون ووسائل إعلام إيرانية فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل مرقد شيعي، شهد هجومًا مسلحًا الأربعاء، أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة عشرات آخرين.

وظهر في الفيديو شاب يحمل سلاحًا رشاشًا ويقوم بإطلاق النار، حيث أطلق أول طلقة ثم تعطل السلاح فقام باستخراج خزنة الرصاص وإعادتها مرة أخرى قبل أن يقوم باقتحام المكان وإطلاق الرصاص على المتواجدين.

وكانت مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، شهدت مساء اليوم الأربعاء، هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 40 آخرين، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن الهجوم المسلح في شيراز نفذه 3 مسلحين تم اعتقال 2 منهم.

وأشارت وكالة فارس، إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، وباشرت الجهات المختصة التحقيق.

فيما نشرت حسابات على مواقع التواصل منسوبة لتنظيم داعش ، بيانًا تبنّت فيه الهجوم على المرقد الشيعي.

اقرأ أيضا:

رويترز: انقطاع الإنترنت في مدن إيرانية والأمن يطلق الرصاص على المتظاهرين