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بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

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بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران
١١:٥٤:٣٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعهد البيت الأبيض، بمحاسبة إيران عن مسؤوليتها في قمع الاحتجاجات، وقالت واشنطن، اليوم: “رسالتنا واضحة لإيران مفادها أنه يجب أن تتوقف عن قتل شعبها وعن إرسال الأسلحة لروسيا”.

التحقيق بمسألة المسيرات الإيرانية 

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن واشنطن طلبت التحقيق  في مسألة المسيرات الإيرانية المشاركة في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض: “لا نسعى حاليا لعقد جولة مفاوضات جديدة مع إيران حول الاتفاق النووي”، مضيفا: “تركيزنا ينصب على محاسبة إيران على طريقة تعاملها مع المحتجين”.

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عقوبات جديدة على إيران

وفرضت واشنطن عقوبات على كيانين و11 فردا إيرانيا بسبب قمع الانتفاضة الشعبية في البلاد، وطالت العقوبات الأميركية رئيس الاستخبارات، ونائب العمليات في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس سجون محافظة طهران، ورئيس سجن إيفين، ومحافظ وقائد الحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

فيما استمرت احتجاجات الشعب الإيراني، اليوم الأربعاء، تزامنا مع مرور 40 يوما على اغتيال الفتاة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق في أحد مراكزها.

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البيت الأبيض الحرب الروسية الأوكرانية المُسيرات الإيرانية عقوبات على إيران مسيرة إيرانية واشنطن

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