الإسترليني يصعد أمام الدولار واليورو بعد أزمة الميزانية البريطانية

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سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”، فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1628 دولار أمريكي، بزيادة 1.46 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1534 يورو بزيادة 0.28 %.

صعد إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

وارتفع الجنيه الاسترليني خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع وتحديدًا منذ 12 سبتمبر الماضي متجاوزًا مستويات ما قبل أزمة ميزانية كوراتنج المصغرة منذ 3 أسابيع.

وقفز الذي يفقد قوته بفعل توقعات بتخفيف الفيدرالي الأمريكي لساسته الأكثر تشددًا منذ عقود، بزيادة أكثر من 1% بعدما ارتفع أمس الثلاثاء بأكثر من 2%.

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شهد اليورو خسائر أيضا في مستهل تعاملات الجلسة الأمريكية لسوق العملات اليوم، حيث افتتح الجلسة متراجعا بنحو 0.72%، حسب “Investing”.

ويرجع هذا بشكل أساس إلى سلبية بيانات مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين التصنيعي والخدمي بمنطقة اليورو وخاصة في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين بالاتحاد.