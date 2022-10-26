الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
 وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة أم القرى.. التقديم خلال أيام
«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر
برئاسة وزير الطاقة.. انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة
قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق
شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل
بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الإسترليني يصعد أمام الدولار واليورو بعد أزمة الميزانية البريطانية

الإسترليني يصعد أمام الدولار واليورو بعد أزمة الميزانية البريطانية

الإسترليني يصعد أمام الدولار واليورو بعد أزمة الميزانية البريطانية
١١:٢٦:٥٠ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”، فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1628 دولار أمريكي، بزيادة 1.46 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1534 يورو بزيادة 0.28 %.

صعد إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

وارتفع الجنيه الاسترليني خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع وتحديدًا منذ 12 سبتمبر الماضي متجاوزًا مستويات ما قبل أزمة ميزانية كوراتنج المصغرة منذ 3 أسابيع.

وقفز الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الذي يفقد قوته بفعل توقعات بتخفيف الفيدرالي الأمريكي لساسته الأكثر تشددًا منذ عقود، بزيادة أكثر من 1% بعدما ارتفع أمس الثلاثاء بأكثر من 2%.

اقرأ أيضا:

الدولار يرتفع والجنيه الاسترليني يصعد بحذر

شهد اليورو خسائر أيضا في مستهل تعاملات الجلسة الأمريكية لسوق العملات اليوم، حيث افتتح الجلسة متراجعا بنحو 0.72%، حسب “Investing”.

ويرجع هذا بشكل أساس إلى سلبية بيانات مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين التصنيعي والخدمي بمنطقة اليورو وخاصة في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين بالاتحاد.

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الأجنبية الجنيه الاسترليني الدولار الميزانية البريطانية جلسة التداول سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
بإيرادات بلغت 1.5 مليون ريال.. اختتام مهرجان الروضة للتمور بحائل

بإيرادات بلغت 1.5 مليون ريال.. اختتام مهرجان الروضة للتمور بحائل

٠٢:٥٢ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع متراجعاً.. التداولات بلغت 10.8 مليار ريال

مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع متراجعاً.. التداولات بلغت 10.8 مليار ريال

٠٤:٣٠ م، الخميس، ٠٨ يوليو ٢٠٢١
الذهب يتراجع مرة أخرى بعد بيانات أمريكية قوية

الذهب يتراجع مرة أخرى بعد بيانات أمريكية قوية

٠٩:٥٥ م، الخميس، ١٣ يونيو ٢٠١٣
اقتصاديون: تثبيت بدل غلاء المعيشة لن يرفع الأسعار

اقتصاديون: تثبيت بدل غلاء المعيشة لن يرفع الأسعار

٠٥:١٥ م، الجمعة، ٢٥ فبراير ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *