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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة جنوب القنفذة
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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة جنوب القنفذة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة جنوب القنفذة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة جنوب القنفذة
١١:٠٨:٠٨ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة جنوب محافظة القنفذة، مساء اليوم الأربعاء

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب القنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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