الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
 وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة أم القرى.. التقديم خلال أيام
«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم لبيعهما منتجات مجهولة المصدر
برئاسة وزير الطاقة.. انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة
قراصنة روس يستهدفون «الكنيست» ويسيطرون عليه لدقائق
شاهد.. تدفق مياه السيول جنوب حائل
بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في هذه الدولة

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في هذه الدولة

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في هذه الدولة
١١:٢٤:٤٠ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

حذرت أمريكا من هجوم إرهابي وشيك في جنوب إفريقيا، حيث أعلنت السفارة الأمريكية، أنها تلقت معلومات استخبارية عن هجوم إرهابي محتمل “في تجمع كبير” بمدينة جوهانسبرغ هذا الأسبوع.

ونشرت السفارة على حسابها في “تويتر”: “تلقت الحكومة الأمريكية معلومات تفيد بأن إرهابيين ربما يخططون لشن هجوم على حدث جماهيري بمكان في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا يوم 29 أكتوبر”.

ولم تقدم السفارة معلومات حول الوقت والمكان والأهداف الدقيقة للهجوم المحتمل.

وقالت البعثة الأمريكية: “نصحت السفارة الأمريكية الموظفين بتجنب الأماكن المزدحمة والمناسبات العامة في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع من 29 إلى 30 أكتوبر 2022”.

اقرأ ايضًا:

صدور بيان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إلى المملكة

الكلمات الدلالية:
أمريكا جنوب إفريقيا سفارة أمريكا هجوم إرهابي

مواد ذات صلة

المزيد
تصرف لافت.. وزير المالية يطلب الفائض من طعامه بعد تناول وجبته بمطعم شهير (فيديو)

تصرف لافت.. وزير المالية يطلب الفائض من طعامه بعد تناول وجبته بمطعم شهير (فيديو)

١١:٠٨ ص، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠١٧
تغريم امرأة 10 آلاف دولار بسبب عبارة عنصرية على «فيسبوك»

تغريم امرأة 10 آلاف دولار بسبب عبارة عنصرية على «فيسبوك»

١١:٠٨ ص، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠١٦
عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر

عاجل.. سفارة المملكة في روسيا تحذر المواطنين من هذا الأمر

٠٢:٣٥ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
حالة نادرة الحدوث.. إنقاذ مواطن أصيب بمسمار في «كليته اليمنى» بحفر الباطن

حالة نادرة الحدوث.. إنقاذ مواطن أصيب بمسمار في «كليته اليمنى» بحفر الباطن

٠١:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *