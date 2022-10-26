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صحيفة أمريكية: توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة
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صحيفة أمريكية: توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة

صحيفة أمريكية: توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة

صحيفة أمريكية: توقعات بانخفاض أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة
١١:١٣:١١ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية انخفاض أرباح الشركات التكنولوجية العملاقة بنسبة 5 في المئة، بسبب تخوف المستهلكين والشركات على حد سواء من التضخم ومن ركود وشيك.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها “إنه من المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات، بشكل عام، انخفاضا في الأرباح بنسبة 5 في المئة تقريبًا، لاسيما صناعة أشباه الموصلات، إذ من المرجح أن تنخفض مداخيل صانعي الرقائق بأكثر من 15 في المئة”.

وتابعت الصحيفة “يقول خبراء إن أرباح شركات الإعلانات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية ستنخفض بأكثر من 20 في المئة”.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فهناك توقعات بتباطؤ نمو إيرادات أكبر 5 شركات تكنولوجيا أميركية، وهي ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت.

 

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