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قرار عاجل من «البيئة» بعد ظهور «المياه الفوارة» بمركز قنا بتهامة عسير
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قرار عاجل من «البيئة» بعد ظهور «المياه الفوارة» بمركز قنا بتهامة عسير

قرار عاجل من «البيئة» بعد ظهور «المياه الفوارة» بمركز قنا بتهامة عسير

قرار عاجل من «البيئة» بعد ظهور «المياه الفوارة» بمركز قنا بتهامة عسير
١١:٠٣:٣٤ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لمياه فوارة بمركز قنا بتهامة عسير، الجدل بين الجميع، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من وزارة البيئة.

ووجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير م. عبدالله بن حسن الويمني، بتشكيل فريق عمل عاجل من إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة عسير ووحدة الوزارة بقنا لدراسة موقع المياه الفوارة في الوادي وبسرعة إعداد تقرير مفصل عنها بالكامل، والرفع بها وأخذ عينات وتحليلها ودراسة الحالة الجيولوجية للموقع.

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات وزارة البيئة والمياه والزراعة بكل ما يتعلق باختصاصاتها والتفاعل معها.

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الكلمات الدلالية:
المياه الفوارة تهامة عسير عسير مركز قنا وزارة البيئة

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