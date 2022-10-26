بعد ساعات من اغتيال ضابطين.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط مخابرات من عناصره

تواصل- فريق التحرير:

بعد اغتيال ضابطين أمس، أفاد الإعلام الإيراني بمقتل أحد عناصر مخابرات الحرس الثوري، بإطلاق للنار غربي البلاد.

وأشارت وكالة “إرنا” إلى “مقتل أحد عناصر مخابرات الحرس الثوري في مدينة ملاير، بإطلاق نار مباشر خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة الليلة على إثر الاحتجاجات في البلاد”.

وقالت مصادر إن “عنصر الحرس الثوري قتل بينما كان يطارد عدد من قادة الاحتجاجات والأحداث التي شهدتها المدينة هذه الليلة”.

اغتيال ضابطين

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عنصرين من مليشياته بإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق البلاد.

وحسب ما أفادت قناة “العالم” التابعة لنظام الملالي، فقد أعلنت القوة البرية للحرس الثوري في بيان، أن اثنين من كوادرها في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران قتلا برصاص مسلحين مجهولين.

وأضاف البيان أن مهدي ملاشاهي العقيد بالحرس الثوري، وجواد كيخا من قوات التعبئة، قتلا برصاص مسلحين في ساحة تأمین اجتماعی بمدينة زاهدان.

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