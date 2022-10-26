تحديث جديد في اليوتيوب.. 4 مزايا جديدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عن تحديث جديد في تطبيق اليوتيوب يتيح مزايا جديدة للمستخدمين.
وقال عبدالله السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: يوجد تحديث جديد في تطبيق اليوتيوب YouTube يحتوى على تصميم جديد كالتالي:
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مزايا جديدة
– إضافة المزيد من الأزرار
إضافة خاصية تأخير الفيديو والضغط للتكبير حتى 8x
– وضع محيطي جديد ومختلف
– يتكيف لون خلفية التطبيق مع الألوان الموجودة في الفيديو الذي تشاهده.
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🔁تحديث في YouTube يحتوى على تصميم جديد :
▪️المزيد من الأزرار وخاصية تأخير الفيديو والضغط للتكبير حتي 8x
▪️الوضع المحيطي الجديد
يتكيف لون خلفية التطبيق مع الألوان الموجودة في الفيديو الذي تشاهده. pic.twitter.com/CY13UXrdHK
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 26, 2022