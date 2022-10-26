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تحديث جديد في اليوتيوب.. 4 مزايا جديدة
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تحديث جديد في اليوتيوب.. 4 مزايا جديدة

تحديث جديد في اليوتيوب.. 4 مزايا جديدة

تحديث جديد في اليوتيوب.. 4 مزايا جديدة
١٠:١١:٢٣ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عن تحديث جديد في تطبيق اليوتيوب يتيح مزايا جديدة للمستخدمين.

وقال عبدالله السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: يوجد تحديث جديد في تطبيق اليوتيوب YouTube  يحتوى على تصميم جديد كالتالي:

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مزايا جديدة 

– إضافة المزيد من الأزرار

إضافة خاصية تأخير الفيديو والضغط للتكبير حتى 8x

– وضع محيطي جديد ومختلف

– يتكيف لون خلفية التطبيق مع الألوان الموجودة في الفيديو الذي تشاهده.

 

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