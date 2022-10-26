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استشاري يحذر من صرف الأدوية المهدئة دون وصفة طبية
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استشاري يحذر من صرف الأدوية المهدئة دون وصفة طبية

استشاري يحذر من صرف الأدوية المهدئة دون وصفة طبية

استشاري يحذر من صرف الأدوية المهدئة دون وصفة طبية
١١:١٧:٣٨ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، د. فيصل البيشي، الأطباء، بأن يكونوا أكثر حرصا في صرف الأدوية المهدئة بسبب إدمان البعض عليها.

تستخدم للضرورة القصوى

كما حذر البيشي من استخدام الأدوية المهدئة، دون وصفة طبية من مختص، لأنها تحتوى على مواد مخدرة، قد تسبب إدمانها، موصيا الأطباء بمراعاة عدم صرف هذه الأدوية إلا في الحالات القصوى، وليس لوقت طويل.

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ما هي المهدئات ولماذا تستخدم؟

المهدئات هي أدوية تستخدم لتهدئة المريض والسماح له بالخلود للنوم كما يوحي اسمها تمامًا، حيث تقوم بذلك من خلال تعديل الإشارات العصبية في داخل الجهاز العصبي المركزي.

تستخدم المهدئات عادةً لعلاج أمراض ومشكلات صحية، مثل: القلق، والتوتر، والاختلاجات، ونوبات الهلع، واضطرابات النوم، حسب موقع “ويب طب”.

“الغذاء والدواء” تتعاون مع “مكافحة المخدرات”

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، منذ عام 2019، اتفاقية تعاون بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

وتمثل مجالات التعاون في رصد ومراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني لإحكام الرقابة عليها، وتبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بمجالات الإدمان والأدوية المقيدة ذات البعد الإدماني، والتنسيق والتخطيط والتنفيذ المشترك لحملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لتلك الأدوية والأضرار المترتبة على إساءة استخدامها.

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