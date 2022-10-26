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أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة وهتك عرض 50 طالبًا
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أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة وهتك عرض 50 طالبًا

أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة وهتك عرض 50 طالبًا

أهم 10.. أمر ملكي كريم وولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة وهتك عرض 50 طالبًا
١٠:٠٨:١٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

 

أمر ملكي من خادم الحرمين بالعفو وإطلاق سراح ستة باكستانيين

صرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن أمر عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بالعفو وإطلاق سراح.. المزيد هنا

ولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، اليوم.. المزيد هنا

5 خطوات لاستعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن عن 5 خطوات لاستعادة كلمة المرور، حال فقدانها.. المزيد هنا

وزير المالية: المملكة حذرت من الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأهبت لها مبكرًا

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن العالم يشهد حاليًا مصاعب عديدة، تتمثل في التمويل وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وضغوط الديون على بعض الدول.. المزيد هنا

تراجع أسعار النفط اليوم.. و«برنت» يباع بـ 91 دولارًا للبرميل

انخفضت  أسعار النفط اليوم الأربعاء في سوق التعاملات بفعل تزايد المخزون الإستراتيجي الأمريكي، .. المزيد هنا

استقالة الحكومة في الأردن.. ماذا يحدث؟

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، استقالة وزراء الحكومة، تمهيدا للتعديل الوزاري.. المزيد هنا

إيران..13 قتيلاً و10 جرحى جراء هجوم مسلح على مرقد شيعي

شهدت مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، مساء اليوم الأربعاء، هجوم مسلح أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 10 آخرين، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.. المزيد هنا

 

تهز الكويت.. هتك عرض 50 طالبًا على يد معلمهم وكاميرا مراقبة تكشف الصدمة

اهتزت الكويت على وقع جريمة بشعة، حين تجرد معلم وافد من كل معاني الدين والقيم والإنسانية وأصبح ذئبًا بشريًا هتك عرض 50 طالبًا، في نحو ثلاثة أشهر فقط، في إحدى مدارس محافظة الجهراء.. المزيد هنا

بالصور.. وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، اليوم، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.. المزيد هنا

عاجل.. الرئيس التنفيذي لأرامكو: اليوم نطلق 1.5 مليار دولار لصندوق الاستدامة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، إطلاق الشركة صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمر ملكي هتك عرض ولي العهد

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