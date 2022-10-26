رجال على الطريق.. 3 صور لا تفوتك لأفراد المرور أثناء هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

تظهر مواقف الرجال الحقيقية في المواقف الصعبة، لاسيما في حالة رجال المرور في الميدان، حيث يضحون بأوقاتهم وجهدهم للتيسير على قائدي المركبات وسالكي الطرق بالمملكة.

وجسدت مجموعة من الصور جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار الغزيرة في محافظة الطائف.

وظهر رجال المرور يؤدون واجبهم على أكمل وجه تحت زخات المطر في محافظة الطائف.

اقرأ أيضا:

شاهد.. أمطار غزيرة جنوب تربة شرق الطائف

وعلى الرغم من التقلبات الجوية في المحافظة، واستمرار هطول الأمطار لساعات، إلا أن رجال المرور وقفوا بثبات في جميع الطرق لتقديم الخدمات اللازمة لسالكي الطرق.

تقلبات جوية وأمطار غزيرة

يذكر أن محافظة الطائف، شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة وصلت إلى مرحلة السيول وجريان الأودية في بعض الأحياء.

اقرأ أيضا:

شاهد تساقط أمطار غزيرة على العيدابي والطائف ورجال ألمع

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

شاهد.. تساقط أمطار عقبة المحمدية بتهامة شفا في الطائف