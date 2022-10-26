«حرق مقرات الباسيج وتحطيم تماثيل قاسم سليماني» .. غضب المتظاهرين يجتاح إيران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استمرت احتجاجات الشعب الإيراني، اليوم الأربعاء، تزامنا مع مرور 40 يوما على اغتيال الفتاة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق في أحد مراكزها.

مدن إيران تواصل ثورتها

واصلت قوات الباسيج وعناصر الشرطة، قمع المتظاهرين، فيما أكد التلفزيون الإيراني التابع للحكومة مقتل 13 شخصا وإصابة 40 آخرين، في هجوم استهدف أحد المراقد في مدينة شيراز.

وانهار برج متروبول بمدينة عبادان في الأحواز، حسبما نقل نشطاء ووسائل إعلام إيرانية، ولم يعرف عدد الضحايا بشكل محدد.

وتواصلت المظاهرات في طهران، وتبريز، وكرمانشاه، وعبادان، ورشت شمالي إيران، وقزوين، وأصفهان، وأورمية، والأحواز، وغيرها من مختلف المناطق في إيران.

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مقاطع فيديو توثق جرائم النظام

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، اشتباكات جرت بين قوات الأمن الإيرانية، ومتظاهرين، استخدمت خلالها عناصر الباسيج قنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، ووصلت لحد استخدام الرصاص الحي.

كما وثق مقطع فيديو، اعتداء عناصر الشرطة على الممتلكات العامة للمواطنين بشكل عشوائي، بينما واصل المتظاهرون من جانبهم الرد على قوات الأمن، بحرق مقرات الباسيج، وتمزيق صور خامنئي وقيادات الملالي، وتماثيل قاسم سليماني وغيره.

عقوبات جديدة على إيران

فرضت واشنطن عقوبات على كيانين و11 فردا إيرانيا بسبب قمع الانتفاضة الشعبية في البلاد، وطالت العقوبات الأميركية رئيس الاستخبارات، ونائب العمليات في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس سجون محافظة طهران، ورئيس سجن إيفين، ومحافظ وقائد الحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

انتفاضة طلاب الجامعات

شهدت جامعة بهشتي بطهران اشتباكات بين الطلاب وعدد من أفراد “الباسيج”، وهتف طلاب الجامعات أثناء كلمة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الذي حضر لتهدئة الأوضاع هناك: “أيها الباسيجي المرتزق قل ما بدا لك فإنها النهاية”.

وتجمع طلاب جامعة خواجة نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا في طهران في الحرم الجامعي، مرددين هتافات ضد قوات “الباسيج” بهتافات مثل: “كل هذه السنوات من الجرائم.. الموت لولاية الفقيه” و”يجب على الملالي أن يرحلوا”.

كما قام عدد كبير من طلاب جامعة شريف في طهران بكسر أبواب المطعم الجامعي المغلق، كي يكون مختلطا يحضره الشباب والفتيات، حيث كان النظام يحتم على الجامعات أن تفصل بين الطلاب والطالبات في المطعم الجامعي.

ذكرى مهسا أميني

وتجمع اليوم عشرات الآلاف من الإيرانيين، في سقز، مسقط رأس مهسا أميني، وفي طهران وغيرها، إحياء لذكرى مرور 40 يوما على مقتلها.

فيما أفادت وكالة رويترز، بانقطاع الإنترنت في مدينة «سقز» الإيرانية، وذلك مع استخدام الأمن الرصاص ضد المحتجين.