بريطانيا.. انتقادات حادة لـ«سوناك» بسبب وزيرة الداخلية

تواصل – فريق التحرير:

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لانتقادات حادة وهجوم عنيف بعد إعادة سويلا برايفرمان لتسلم حقيبة وزارة الداخلية.

الانتقادات طالت ريشي سوناك، على خلفية إعادة سويلا برايفرمان كوزيرة للداخلية البريطانية، بعد أسبوع فقط من استقالتها (أو إقالتها) من منصبها بسبب اختراقها “الكود الوزاري” (قوانين ضبط العمل الوزاري)، عبر نشرها معلومات أمنية سرية من أسرار الدولة في رسالة عبر بريدها الإلكتروني الخاص.

يذكر أن المعارضة في بريطانيا على إقالة برايفمان من جديد، فيما يدافع عنها رئيس الوزراء سوناك، بعدما اعتذرت عن ارتكابها لهذا الخطأ.

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وفي وقت سابق، ظهر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، يقوم بأشياء غريبة أمام مقر الحكومة البريطانية.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام سوناك، برمي أشياء غريبة أمام مكتبه لغرض نجاح مهمة الحكومة في أول يوم لتسلمه المنصب.

وبالأمس، ظهر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، في مقطع فيديو قصير، لكنه أثار دهشة الكثير من المتابعين، الذين حاولوا تفسير الظاهرة التي حدثت في الفيديو.

وأظهر، الفيديو خروج سوناك من مقر الحكومة، في دوانينج ستريت، حاملا ملف أوراق، لونه أحمر، ثم بعد لحظات، ومع متابعة الكاميرا لسوناك، تحول لون الملف إلى الأخضر.

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