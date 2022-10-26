الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
علماء يحذرون: الأرض في خطر لهذه الأسباب
بريطانيا.. انتقادات حادة لـ«سوناك» بسبب وزيرة الداخلية
عزل وزير العدل في هذه الدولة بعد ساعات من تعيينه بسبب «النظرة الأخيرة» في سجن النساء
بسبب «يوتيوب».. أسهم جوجل تتراجع
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في السيل الصغير
كيف يعرف الأطباء الشرعيون وقت وفاة الجثة؟.. معلومات تهمك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

علماء يحذرون: الأرض في خطر لهذه الأسباب

علماء يحذرون: الأرض في خطر لهذه الأسباب

علماء يحذرون: الأرض في خطر لهذه الأسباب
٠٩:٢٤:١٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر متخصصون من أن الأرض وصلت إلى مرحلة الخطر -رسميا-، مع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى معدلاتها، مما ساهم في استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

حالة طوارئ مناخية

وأصدر فريق من العلماء والباحثين، تقريرا بعنوان “تحذير علماء العالم من حالة طوارئ مناخية 2022″، وذكر التقرير وجود 16 علامة، من بين 35 علامة حيوية كوكبية تستخدم لتتبع تغير المناخ.

وأظهر التقرير أن 16 من هذه العلامات في درجات قياسية قصوى، بما في ذلك أحداث الحرارة الشديدة، وفقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق، وزيادة انتشار فيروس “حمى الضنك” الذي ينقله البعوض، حسب “البيان”.

اقرأ أيضا:

«ناسا» ترصد انبعاث غاز الميثان من عشرات المواقع على الأرض

مدينة آسيوية تسجل أعلى نسبة تلوث في العالم.. تعرف على السبب

ارتفاع معدلات الخطر

قال كريستوفر وولف، المؤلف الرئيسي المشارك في التقرير: “كما نرى من خلال الطفرات السنوية في الكوارث المناخية، نحن الآن في خضم أزمة مناخية كبيرة، مع توقع بالأسوأ بكثير في المستقبل إذا واصلنا القيام بالأشياء بالطريقة التي كنا نقوم بها”.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2) هي الأعلى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 418 جزءاً في المليون.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اكتشاف عشرات المواقع التي ينبعث منها غاز الميثان، المتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتشمل بواعث الميثان الفائقة التي تم الكشف عن بعضها مؤخراً والبعض الآخر معروف سلفاً، منشآت ضخمة للنفط والغاز ومدافن قمامة كبيرة.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع درجات الحرارة الاحترار العالمي التغير المناخي تلوث الأرض ثاني أكسيد الكربون

مواد ذات صلة

المزيد
الحكومة العراقية توافق على إيصال مساعدات إغاثية لأهالي الفلوجة

الحكومة العراقية توافق على إيصال مساعدات إغاثية لأهالي الفلوجة

٠١:٠٧ ص، السبت، ٠٩ أبريل ٢٠١٦
غداً.. ولي ولي العهد يزور باكستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

غداً.. ولي ولي العهد يزور باكستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

٠٣:٥٣ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠١٦
شاحنة تقتل 12 من “مزايين الإبل” بالأسياح (صور)

شاحنة تقتل 12 من “مزايين الإبل” بالأسياح (صور)

١١:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٥ يونيو ٢٠١٤
صحف عالمية: مسلمو «الروهنجيا» يواجهون «معسكرات نازية جديدة»

صحف عالمية: مسلمو «الروهنجيا» يواجهون «معسكرات نازية جديدة»

١١:٠٨ م، الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *