علماء يحذرون: الأرض في خطر لهذه الأسباب

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حذر متخصصون من أن الأرض وصلت إلى مرحلة الخطر -رسميا-، مع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى معدلاتها، مما ساهم في استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

حالة طوارئ مناخية

وأصدر فريق من العلماء والباحثين، تقريرا بعنوان “تحذير علماء العالم من حالة طوارئ مناخية 2022″، وذكر التقرير وجود 16 علامة، من بين 35 علامة حيوية كوكبية تستخدم لتتبع تغير المناخ.

وأظهر التقرير أن 16 من هذه العلامات في درجات قياسية قصوى، بما في ذلك أحداث الحرارة الشديدة، وفقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق، وزيادة انتشار فيروس “حمى الضنك” الذي ينقله البعوض، حسب “البيان”.

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ارتفاع معدلات الخطر

قال كريستوفر وولف، المؤلف الرئيسي المشارك في التقرير: “كما نرى من خلال الطفرات السنوية في الكوارث المناخية، نحن الآن في خضم أزمة مناخية كبيرة، مع توقع بالأسوأ بكثير في المستقبل إذا واصلنا القيام بالأشياء بالطريقة التي كنا نقوم بها”.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2) هي الأعلى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 418 جزءاً في المليون.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اكتشاف عشرات المواقع التي ينبعث منها غاز الميثان، المتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.