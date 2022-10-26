عزل وزير العدل في هذه الدولة بعد ساعات من تعيينه بسبب «النظرة الأخيرة» في سجن النساء

تواصل- وكالات:

قرر رئيس باراغواي ماريو أبدو بينيتز، عزل وزير العدل إدجار تابوادا، وذلك بعد ساعات من تعيينه في منصبه بسبب واقعة أثارت الجدل.

وسمح الوزير الجديد بدخول نعش به جثمان زعيم عصابة السجن الذي تقضي به شقيقته مدة عقوبتها كي تلقي النظرة الأخيرة على شقيقها، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال رئيس مجلس الوزراء في باراغواي، هرنان هوتمان، لقناة إن.بي.واي. إن الرئيس طلب من وزير العدل الاستقالة بعد ساعات قليلة من معرفته بالواقعة.

وقال وزير الداخلية فيديريكو جونزاليز لمحطة مونومينتال الإذاعية إنه “كان من الخطأ” السماح بدخول النعش الذي يحوي جثمان أوسفالدو فيالبا إلى السجن حيث تقضي شقيقته كارمن فيالبا عقوبة.

وأضاف جونزاليز “هذه منظمة إجرامية مكونة من ثلاث أسر تقوم بأنشطة إرهابية.. ونحن لن نتفاوض معهم”.

وسمح لنعش فيالبا بدخول سجن النساء بمرافقة عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب، حيث منحت أخته كارمن (50 عاما) 5 دقائق لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

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