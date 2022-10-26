الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عزل وزير العدل في هذه الدولة بعد ساعات من تعيينه بسبب «النظرة الأخيرة» في سجن النساء
بسبب «يوتيوب».. أسهم جوجل تتراجع
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في السيل الصغير
كيف يعرف الأطباء الشرعيون وقت وفاة الجثة؟.. معلومات تهمك
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. أول فيديو للحظة ابتلاع ثعبان ضخم لـ امرأة إندونيسية
هل تشهد أوكرانيا «حرب شوارع» خلال المرحلة المقبلة؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

عزل وزير العدل في هذه الدولة بعد ساعات من تعيينه بسبب «النظرة الأخيرة» في سجن النساء

عزل وزير العدل في هذه الدولة بعد ساعات من تعيينه بسبب «النظرة الأخيرة» في سجن النساء

عزل وزير العدل في هذه الدولة بعد ساعات من تعيينه بسبب «النظرة الأخيرة» في سجن النساء
٠٩:١٠:١٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

قرر رئيس باراغواي ماريو أبدو بينيتز، عزل وزير العدل إدجار تابوادا، وذلك بعد ساعات من تعيينه في منصبه بسبب واقعة أثارت الجدل.

وسمح الوزير الجديد بدخول نعش به جثمان زعيم عصابة السجن الذي تقضي به شقيقته مدة عقوبتها كي تلقي النظرة الأخيرة على شقيقها، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال رئيس مجلس الوزراء في باراغواي، هرنان هوتمان، لقناة إن.بي.واي.  إن الرئيس طلب من وزير العدل الاستقالة بعد ساعات قليلة من معرفته بالواقعة.

وقال وزير الداخلية فيديريكو جونزاليز لمحطة مونومينتال الإذاعية إنه “كان من الخطأ” السماح بدخول النعش الذي يحوي جثمان أوسفالدو فيالبا إلى السجن حيث تقضي شقيقته كارمن فيالبا عقوبة.

وأضاف جونزاليز “هذه منظمة إجرامية مكونة من ثلاث أسر تقوم بأنشطة إرهابية.. ونحن لن نتفاوض معهم”.

وسمح لنعش فيالبا بدخول سجن النساء بمرافقة عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب، حيث منحت أخته كارمن (50 عاما) 5 دقائق لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

اقرأ أيضًا:

أغرب واقعة سرقة.. عصابة تختطف 3 قرود وتطالب بفدية (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أورغواي النظرة الاخيرة سجن النساء عزل وزير العدل

مواد ذات صلة

المزيد
الاضطرابات تعصف بأكبر دولة حبيسة في العالم.. ماذا يحدث؟

الاضطرابات تعصف بأكبر دولة حبيسة في العالم.. ماذا يحدث؟

٠١:٢٨ م، الأحد، ٠٩ يناير ٢٠٢٢
الجيش اليمني يستهدف مواقع للانقلابيين شرق صنعاء

الجيش اليمني يستهدف مواقع للانقلابيين شرق صنعاء

٠٦:٤١ م، الأربعاء، ١٤ مارس ٢٠١٨
نائب رئيس «العسكري الانتقالي» السوداني: جاهزون لتسليم الحكم اليوم

نائب رئيس «العسكري الانتقالي» السوداني: جاهزون لتسليم الحكم اليوم

٠٥:٣٥ م، الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩
الكويت: إحباط تهريب أدوات سحر وشعوذة قادمة من إيران

الكويت: إحباط تهريب أدوات سحر وشعوذة قادمة من إيران

٠٦:٠٢ م، السبت، ١٥ ديسمبر ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *