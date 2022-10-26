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شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في السيل الصغير
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شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في السيل الصغير

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في السيل الصغير

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في السيل الصغير
٠٩:٠٣:٤٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هطور أمطار غزيرة وجريان للسيول في السيل الصغير شمال الطائف.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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أمطار أمطار غزيرة السيل الصغير السيول سيول

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