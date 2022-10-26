بسبب «يوتيوب».. أسهم جوجل تتراجع

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كشفت شركة “ألفابيت” مالكة “جوجل” و”يوتيوب” عن عائداتها للربع الثالث من العام الجاري، التي بلغت 69.1 مليار دولار في ارتفاع نسبته 6.1% عن القيمة التي كان عليها في الفترة عينها من العام السابق، ولكن أقل مما كان مرتقبا.

أزمة الإعلانات الرقمية

وأعلنت “جوجل” تراجع أسهمها ومبيعاتها للربع الخامس على التوالي، أتى ذلك بعد انخفاض عائدات الإعلانات على منصة “يوتيوب”، حسب “وول ستريت جورنال”.

وأظهرت بعض منصات “جوجل” الأساسية مثل محرك البحث و”يوتيوب” ضعفا صادما، بعد أن كانا محركا لنجاح الشركة، في ظل استمرار ضعف صناعة الإعلانات الرقمية.

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حملة لإعادة التوازن في “جوجل”

وتظهر النتائج تراجعات لدى الشركات الأكثر مرونة، ومنها شركات تكنولوجية عملافة مثل “مايكروسوفت” التي أعلنت، أمس الثلاثاء عن أسوأ عائدات فصلية منذ أكثر من سنتين.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لـ”ألفابت”، سوندار بيتشاي، على تراجع الأرباح، بأن “جوجل” بدأت حملة لتصبح أكثر كفاءة، من خلال إعادة تنظيم الموارد للاستثمار في أكبر فرص النمو.