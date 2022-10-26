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كيف يتمكن الأطباء الشرعيون من تحديد وقت وفاة شخص بعد العثور على جثته.. معلومات مثيرة

كيف يتمكن الأطباء الشرعيون من تحديد وقت وفاة شخص بعد العثور على جثته.. معلومات مثيرة

كيف يتمكن الأطباء الشرعيون من تحديد وقت وفاة شخص بعد العثور على جثته.. معلومات مثيرة
٠٨:٥٩:٠٦ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ربما يستغرب البعض من توصل جهات التحقيق بالتعاون مع الأطباء الشرعيين إلى تحديد وقت وفاة شخص بعد العثور على جثته ربما بعد ساعات أو أيام من وفاته.

وفي هذا الصدد، كتب طبيب متخصص شرحًا مبسطًا عن كيفية التوصل إلى وقت وفاة الجثة- نقلها عنه أحد الكُتاب، كالتالي- كما كتبها باللغة العامية- :

١- درجة الحرارة

عشان كذا أول ما تصير الجريمة أول شيء لازم يسوه الشرطة هو تسجيل درجة حرارة الجثة والوقت إللي سجلو فيه درجة الحرارة، والقاعدة هنا أن كل ساعة تمر على موت الجثة تنقص ١ درجة حرارة مئوية، لين تتساوى درجة الحرارة الداخلية للميت ودرجة الحرارة الخارجية في الجو.

٢- صلابة الجثة

تبدأ الجثة بالتصلب خلال ٣٠ د إلى ٣ ساعات، والتصلب يكون نتيجة انعدام تدفق الدم والأكسجين، طيب ايش أول مكان بالجسم يتصلب؟ جفون العينين والفك وينتشر التصلب لبقية الجسم:

بعد ٤ ساعات تتصلب عضلات الرقبة

بعد ٦ س عضلات الصدر

بعد ١٠ س عضلات البطن

بعد يوم كامل يروح التيبس

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٣- العيون

لما يتشكل غشاء خفيف على العيون هذا معناته الجثة لها ٣ ساعات ميتة، ولو ضغطت العين رح تحصلها لينه لقلة ضغط السائل الموجود داخل العين.

٤- لون البشرة

بعد يومين من الموت تصير البشرة مائلة للأخضر.. ليش؟ عشان بدأت تتكون البكتيريا على الجسم وتبدأ من أسفل البطن وتنتشر للجسم، بعد ٤-٧ أيام رح تبدأ عروق الجسم بارزة.

٥- ترسب الدم

من هنا يعرفون وضعية الميت وهل في أحد حرك الجثة ولا لأ.. كيف؟ لما مثلا نحصل احمرار على الظهر “ترسب” فهذا معناته الجثة ماتت على ظهرها ومحد حركها، لكن لو حصلنا احمرار على الظهر والصدر؟ ترسب في جهتين مختلفة معناته في شخص حرك الجثة وخلا الترسب يكون في مكانين بالجسم.

الكلمات الدلالية:
الصحة الشرعية الطب الشرعي طبيب شرعي معرفة وقت وفاة الجثة

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