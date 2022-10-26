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ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. أول فيديو للحظة ابتلاع ثعبان ضخم لـ امرأة إندونيسية
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ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. أول فيديو للحظة ابتلاع ثعبان ضخم لـ امرأة إندونيسية

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. أول فيديو للحظة ابتلاع ثعبان ضخم لـ امرأة إندونيسية

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. أول فيديو للحظة ابتلاع ثعبان ضخم لـ امرأة إندونيسية
٠٨:٥٣:١٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مروعة وقعت امرأة إندونيسية تبلغ من العمر 54 عامًا ضحية لثعبان ضخم في إحدى الغابات، حيث قضى عليها وابتلعها بداخله.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دخلت المرأة إلى الغابة من أجل جمع المطاط، في جزيرة سومطرة الغربية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الثعبان الذي يبلغ طوله 22 قدمًا ابتلع جدة إندونيسية تدعى “الجهراء” في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية.

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وأضافت الصحيفة أن السكان المحليين أرسلوا مجموعات للبحث عن الجهراء بعد اختفائها داخل الغابة، وبعد يومين عثروا على ثعبان ضخم بمعدة منتفخة، وعندما فتحوها وجدوا جسدها في الداخل.

من جانبها ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن عناصر الشرطة قتلوا الثعبان بحرص شديد، ووجدوا الجدة ميتة داخل معدة الثعبان.
ووفق عمدة القرية التي تنتمي إليها الجهراء، فقد توفيت الجدة بعدما عضها الثعبان، وقام بابتلاعها لاحقا، مقدرا استمرار هذه العملية لساعتين.

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