براتب 9000 ريال.. غلق باب التقديم في وظائف «الخطوط الحديدية» بعد ساعات

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ينتهي التقديم في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، غدًا الخميس، حيث سيغلق باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة سيمنس موبيلتي المحدودة.

وكان المعهد قد اشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.

3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عاماً.

4- درجة القياس 60% فما أعلى.

5- مستوى اللغة الإنجليزية:

– المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

6- يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط.

7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً.

تنبيه :

– قناة التواصل الوحيدة هي عبر البريد الالكتروني المدخل أثناء تعبئة البيانات فقط.

تعليمات:

1- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز)

2- في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:

3- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها

4- أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها

5- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك

6- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة

المزايا:

– مدة التدريب 18 شهر.

– مكافئة 3500 ريال أثناء التدريب.

– راتب شهري يصل إلى 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي.

التفاصيل: اضغط هنا

بداية التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.

موعد التقديم:

ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا