تهز الكويت.. هتك عرض 50 طالبًا على يد معلمهم وكاميرا مراقبة تكشف الصدمة

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اهتزت الكويت على وقع جريمة بشعة، حين تجرد معلم وافد من كل معاني الدين والقيم والإنسانية وأصبح ذئبًا بشريًا هتك عرض 50 طالبًا، في نحو ثلاثة أشهر فقط، في إحدى مدارس محافظة الجهراء.

طفل باكستاني يكتب نهاية ممارسات المعلم

وفي التفاصيل التي نشرتها “الجريدة” الكويتية عن مصدر أمني، فإن رجال البحث والتحري بالفروانية تلقوا بلاغاً من وافد باكستاني أفاد بتعرض ابنه ذي الأعوام الثمانية للاعتداء الجنسي أثناء توجهه إلى إحدى البقالات.

وأشار إلى أن رجال المباحث ناقشوا والد الطفل الذي أحضر لهم أيضاً ملابس ابنه وبدا عليها آثار الاعتداء.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث توجهوا إلى موقع تعرض الطفل للتحرش واستعانوا بكاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والبنايات السكنية المحيطة، فأرشدتهم إلى قضية ثانية عندما أظهرت المتهم وهو يعتدي على طفل آخر.

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متحرش متسلسل

ولفت المصدر إلى أن رجال المباحث بعدما تيقنوا أنهم أمام متحرش متسلسل، على غرار قضية وحش حولي الشهيرة، عمدوا إلى تكثيف تحرياتهم والاستعانة بكاميرات مراقبة أخرى في محيط مسرح الجريمتين، قادتهم إلى تحديد مركبة المتهم، حيث ظهرت في تصوير ثالث أثناء اعتدائه على طفل عربي الجنسية.

وأشار إلى أن رجال المباحث تحروا عن مركبة المتهم، فكانت المفاجأة أنها تخص مدرساً تربويًا بإحدى مدارس الجهراء، وعليه توجهوا إليه وألقوا القبض عليه واقتادوه إلى مكتب التحقيق.

تحرش بـ 50 طالبًا

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وواصل المصدر أنه اعترف، خلال التحقيق، بتحرشه بأكثر من 50 طفلاً، وأرشد إلى المواقع التي اعتدى فيها عليهم، وأنه كان يمارس هذه الفعلة طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ثم يهدد الأطفال بالقتل إذا أبلغوا ذويهم.

وبين المصدر أن رجال المباحث تتبعوا البلاغات المسجلة خلال الفترة التي أشار إليها المتهم.

واكتشفوا وجود 6 قضايا جميعها تفيد بتعرض أطفال من جنسيات عربية وآسيوية للتحرش والاعتداء، موضحاً أن المباحث تواصل العمل للوصول إلى أكبر عدد من ضحاياه مستعينين بكاميرات المراقبة ومسارح الجريمة التي أرشد عنها.

الطلاب يتعرفون على المعلم

وذكر أنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحجزه على ذمة القضية، بعدما اعترف أمامها تفصيلياً بارتكاب أكثر من 50 جريمة تحرش واعتداء على الأطفال، مشيراً إلى أن الأطفال الضحايا الـ 6 الذين تمكن رجال المباحث من التوصل إليهم تعرفوا على المتهم في طابور عرض قانوني وشرحوا لوكيل النيابة ما حدث لهم.