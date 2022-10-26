الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تهز الكويت.. هتك عرض 50 طالبًا على يد معلمهم وكاميرا مراقبة تكشف الصدمة
الزعاق يوضح المدة الباقية على دخول الشتاء (فيديو)
20 دولة يوافقون على ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
استقالة الحكومة في الأردن.. ماذا يحدث؟
جنرال أمريكي: ليس لدينا أنظمة دفاع جوي كافية لاعتراض صواريخ روسيا في أوكرانيا
وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استقالة الحكومة في الأردن.. ماذا يحدث؟

استقالة الحكومة في الأردن.. ماذا يحدث؟

استقالة الحكومة في الأردن.. ماذا يحدث؟
٠٧:٢٨:١٩ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، استقالة وزراء الحكومة، تمهيدا للتعديل الوزاري.

وأشارت وكالة “عمون” الرسمية في الأردن، إلى أن التعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وعلمت عمون أن التعديل الوزاري المرتقب يوم غد الخميس، سيشمل بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.

اقرأ أيضا:

الأردن.. تفاصيل إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات بخليج العقبة

ووفقا للوكالة الرسمية، يضم التعديل مناقلات بين وزراء، إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين.

وأوضحت مصادر لوكالة “عمون” أن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة.

اقرأ أيضا:

الإمارات تتضامن مع الأردن وتستدعى السفير الهولندي

الكلمات الدلالية:
استقالة استقالة حكومة الأردن الأردن الحكومة

مواد ذات صلة

المزيد
«الأحوال المدنية» تنفي شائعة توفر وظائف نسائية في الوزارة

«الأحوال المدنية» تنفي شائعة توفر وظائف نسائية في الوزارة

٠٨:٤٣ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٦
«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

١١:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠٢٠
أمريكا.. مخبأ نووي مدفون تحت أرضية منزل من عهد الحرب الباردة

أمريكا.. مخبأ نووي مدفون تحت أرضية منزل من عهد الحرب الباردة

١١:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
الأنصاري: تناول «الكبسة» ليلاً يسبب السمنة والسكري

الأنصاري: تناول «الكبسة» ليلاً يسبب السمنة والسكري

٠٩:٥٧ م، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *