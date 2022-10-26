استقالة الحكومة في الأردن.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، استقالة وزراء الحكومة، تمهيدا للتعديل الوزاري.

وأشارت وكالة “عمون” الرسمية في الأردن، إلى أن التعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وعلمت عمون أن التعديل الوزاري المرتقب يوم غد الخميس، سيشمل بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.

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ووفقا للوكالة الرسمية، يضم التعديل مناقلات بين وزراء، إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين.

وأوضحت مصادر لوكالة “عمون” أن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة.

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