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20 دولة يوافقون على ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
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20 دولة يوافقون على ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

20 دولة يوافقون على ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

20 دولة يوافقون على ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
٠٧:٣٥:٠١ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم، موافقة 20 دولة من قارتي آسيا وإفريقيا، على ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

أبرز مستهدفات المبادرة

وأكد الوزير الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر متضمنًا الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها، لتكوين إطار راسخ للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها حيال الحد من تدهور الأراضي.

ويشمل أيضا مكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة.

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الإعداد لوثيقة الحوكمة

وأوضح الفضلي أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مرّ بعدة مراحل بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم العديد من ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمته، حسب “الإخبارية”.

كما شمل عقد لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة؛ لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة، كما ناقش ممثلو 18 دولة في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة ليتم عرضها اليوم لاعتمادها تمهيدًا للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر بجمهورية مصر خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

الكلمات الدلالية:
التغير المناخي المهندس عبد الرحمن الفضلي تدهور الأراضي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وزير البيئة والمياه والزراعة

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