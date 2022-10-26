وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: