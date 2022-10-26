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وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٧:١٧:٣٣ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف السلامة
المؤهلات والخبرة
  • التفتيش والتدقيق وإعداد التقارير
  • تحسين العملية والتحسين
  • ممارسة العمل الآمن ، وإدارة الكوارث والمواد الكيميائية الخطرة
  •  HSE التدريب والتطوير
  • الدراسات الفنية والقرارات
  • الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الوظيفية:
  • درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة المعادلة.
  • الحد الأدنى من خبرة العمل: اثنا عشر (12) سنة خبرة.
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أخصائي قانوني
المؤهلات والخبرة
  •  قانون الشركات وقانون العمل – متقدم
  •  قانون الضرائب
  •  متقدم 3. إجراءات المحكمة والقضاء – متقدم
  • الحوكمة والامتثال – متقدم
  •  بحث قانوني – متقدم

طريقة التقديم :

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– مشرف السلامة (اضغط هنا)
– أخصائي قانوني (اضغط هنا)
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