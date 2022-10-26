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تحقيقًا لنسب التوطين.. الصحة تعلن تخريج 500 ممرض

تحقيقًا لنسب التوطين.. الصحة تعلن تخريج 500 ممرض

تحقيقًا لنسب التوطين.. الصحة تعلن تخريج 500 ممرض
٠٧:١٦:٣٨ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

احتفت وزارة الصحة اليوم , بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التمريض في الرعاية الحرجة بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان.

وتضمن البرنامج 9 تخصصات صحية مختلفة لتدريب وتأهيل 5000 ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة تسعة أشهر، وبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 3090 كادراً تمريضياً.

ويستهدف البرنامج تأهيل التمريض العامل في الأقسام الأقل حدة مثل أقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة تحقيقاً لنسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.

وقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تٌمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام, حيث دُرِّب المتدربون في 47 منشأة صحية تحت إشراف مدربين سعوديين من ذوي الخبرة في الرعاية الحرجة وأُهِّلوا للتدريب من خلال إلحاقهم ببرنامج إعداد المدربين.

الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية تخريج ممرضين توطين الوظائف وزارة الصحة

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