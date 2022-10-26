الزعاق يوضح المدة الباقية على دخول الشتاء (فيديو)

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قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، إن شهر ربيع الآخر للعام الجاري، تدخل أيامه في حيز موسم الوسم.

يأتي من شمال العراق وبلاد الشام

وأضاف الزعاق أن أيام شهر ربيع الآخر معتدلة، وهي من ألطف أيام السنة، لكنها لا تخلو من نسمات برد، بين آن وآخر.

فيما أوضح الباحث الفلكي أن الشتاء الفعلي يزحف الآن على دول الخليج من شمال العراق وبلاد الشام، وبعد 40 يوما يدخل الشتاء الفعلي، وعلامة ذلك ترعرع “نجوم السماك” وظهورها بوضوح.

ونجوم السماك في الفلك هو نجم في كوكبة العواء التي تسطع جليًا في سماء الربيع، ويعتبر هذا النجم عملاق أحمر وتبلغ شدة ضيائه أكبر 200 مرة من الضياء الشمسي ويبلغ قطره نحو 22 ضعفا لقطر الشمس، وهو أقرب النجوم من هذا النوع إلينا. ولذلك فهو اشد النجوم تألقًا في نصف الكرة السماوية الشمالي ورابع نجم تألقا من بين جميع النجوم.

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الشهور الهجرية

وبيّن الزعاق أن شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، وسمي ربيعا لأنه يقع في موسم الخريف، لأن العرب القدماء سموا موسم الخريف ربيعا، والربيع صيفا، والصيف قيظا.

وقد كانت أسماء الشهور العربية تتوائم مع مسياتها، فربيع الأول والآخر يدل على الخريف، وجمادى الأول والآخر يدل على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض، أي شدة حرارتها.